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WSJ: в Соединённых Штатах нет чёткой стратегии разработки гиперзвукового оружия

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Соединённые Штаты испытывают трудности с созданием гиперзвукового оружия, проигрывая России и КНР, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников из США.
WSJ: в Соединённых Штатах нет чёткой стратегии разработки гиперзвукового оружия
  • РИА Новости

Как отмечается в материале, у Пентагона есть проблемы на всех этапах создания гиперзвукового оружия.

При этом главными из них, как передаёт ТАСС, являются неудачные испытания, нехватка нужной инфраструктуры и отсутствие точного плана размещения вооружений.

Также отмечается, что Россия и КНР добились больших успехов в разработке гиперзвуковых вооружений, в то время как Соединённые Штаты всё ещё не приняли на вооружение ни одной гиперзвуковой ракеты.

7 сентября агентству Bloomberg заявили в Пентагоне, что оборонное ведомство отказалось от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты.

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