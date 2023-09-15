WSJ: в Соединённых Штатах нет чёткой стратегии разработки гиперзвукового оружия
- РИА Новости
Как отмечается в материале, у Пентагона есть проблемы на всех этапах создания гиперзвукового оружия.
При этом главными из них, как передаёт ТАСС, являются неудачные испытания, нехватка нужной инфраструктуры и отсутствие точного плана размещения вооружений.
Также отмечается, что Россия и КНР добились больших успехов в разработке гиперзвуковых вооружений, в то время как Соединённые Штаты всё ещё не приняли на вооружение ни одной гиперзвуковой ракеты.
7 сентября агентству Bloomberg заявили в Пентагоне, что оборонное ведомство отказалось от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты.