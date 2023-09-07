Пентагон: у США не получилось провести испытание гиперзвукового оружия
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Об этом агентству Bloomberg заявили в оборонном ведомстве США.
«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен», — заявили в министерстве.
Вместе с этим в Пентагоне не уточнили, по какой причине было решено отменить запуск.
Ранее США провели испытательный пуск МБР Minuteman III.