Пентагон: у США не получилось провести испытание гиперзвукового оружия

Пентагон отказался от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты.

Об этом агентству Bloomberg заявили в оборонном ведомстве США.

«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен», — заявили в министерстве.

Вместе с этим в Пентагоне не уточнили, по какой причине было решено отменить запуск.

Ранее США провели испытательный пуск МБР Minuteman III.