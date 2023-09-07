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Пентагон: у США не получилось провести испытание гиперзвукового оружия

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Пентагон отказался от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты.
Пентагон: у США не получилось провести испытание гиперзвукового оружия
  • Gettyimages.ru
  • © icholakov

Об этом агентству Bloomberg заявили в оборонном ведомстве США.

«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен», — заявили в министерстве.

Вместе с этим в Пентагоне не уточнили, по какой причине было решено отменить запуск.

Ранее США провели испытательный пуск МБР Minuteman III.

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