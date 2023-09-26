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Блинкен обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
Блинкен обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе
  • AP
  • © ёSeth Wenig

«Госсекретарь вновь говорил сегодня с президентом Алиевым, он подчеркнул, что важно не допускать дальнейших боевых действий, обеспечить безусловную защиту и свободу передвижения для гражданского населения, а также обеспечить доступ гуманитарной помощи в Нагорный Карабах», — приводит ТАСС слова Миллера на брифинге.

По его словам, Алиев заверил, что боевые действия не будут возобновлены.

Он отметил, что Алиев согласился допустить миссию наблюдателей.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.

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