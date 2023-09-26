Захарова рассказала об обвинениях в сатанизме нового амбассадора детства Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что Владимир Зеленский решил назначить «амбассадором детства» на Украине Марину Абрамович, которая, по данным журналистов из государств Запада, является сатанисткой.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По данным The Telegraph, Марина Абрамович станет «амбассадором Украины» и «поможет детям», живущим на территории Украины.

«То, что Абрамович — сатанистка, — это не моё мнение, её обвиняет в этом половина мира», — заявила Захарова.

По её словам, Марина Абрамович периодически устраивает ритуалы, в которых используется свиная кровь, и приглашает участвовать в них западных политиков.

Она выразила сожаление в связи с тем, что Генсек ООН Антониу Гутерреш «об этом ничего не рассказал», когда рассуждал о проблемах детства в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Я три дня следила за информационным пространством в надежде, что это фейк и он будет опровергнут. Но никто этого не сделал», — отметила Захарова.

Ранее Владимир Зеленский и руководство Канады опозорились после скандала с чествованием украинского эсэсовца в канадском парламенте.