Владимир Зеленский и руководство Канады опозорились после скандала с чествованием украинского эсэсовца в канадском парламенте, подобные попытки исторического ревизионизма говорят о том, что Украина терпит поражение, а Запад пытается спасти ситуацию даже такими выходками, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Об этом он сказал в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

«Весь этот пересмотр истории, который происходит, делается только по той причине, что Украина терпит поражение, Запад отчаянно пытается понять, как приукрасить эту ситуацию», — сказал Джонсон.

Он назвал омерзительной попытку канадских журналистов представить ситуацию в парламенте как нечто героическое.

«Только послушайте этот омерзительный комментарий репортёра, который говорит, что он (эсэсовец. — RT) вступил в СС, чтобы «сражаться с русскими». Они не знают историю Второй мировой войны», — подчеркнул он.

Ведущий Наполитано, со своей стороны, отметил, что всегда считал премьера Канады Джастина Трюдо «умалишённым» деспотом.

«Но зачем делать вот это? Зачем прикладывать этот нацизм к визиту Зеленского в Оттаву?» — спросил журналист.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.

В МИД России после этого заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельски при этом заявил, что украинский нацист Ярослав Гунька должен подвергнуться уголовному преследованию.