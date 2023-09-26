Захарова: администрация Байдена обязана дать ответ на расследование Херша

Администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования диверсии на «Северных потоках», которое опубликовал американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Расследование Херша круче Уотергейта. Так далеко глубоко американские президенты ещё не заходили. Администрация Байден обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — сказала она.

Как утверждает Херш, все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.