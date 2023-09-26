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Захарова: администрация Байдена обязана дать ответ на расследование Херша

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Администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования диверсии на «Северных потоках», которое опубликовал американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: администрация Байдена обязана дать ответ на расследование Херша
  • РИА Новости

«Расследование Херша круче Уотергейта. Так далеко глубоко американские президенты ещё не заходили. Администрация Байден обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — сказала она.

Как утверждает Херш, все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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