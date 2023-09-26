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FAZ: нежелание ФРГ передавать Taurus Украине связано с устареванием ракет

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Власти Германии не желают передавать Украине крылатые ракеты Taurus из-за того, что они устарели и нуждаются в модернизации. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
FAZ: нежелание ФРГ передавать Taurus Украине связано с устареванием ракет
  • AFP
  • © Thomas COEX

«Французские эксперты по обороне подозревают, что немецкие колебания объясняются тем, что крылатые ракеты Taurus во многом устарели и нуждаются в обновлении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в состоянии боевой готовности Минобороны ФРГ поддерживает лишь четверть из 600 ракет этого типа.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины.

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