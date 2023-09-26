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Рогов: власти Канады «включили дурака» в случае с нацистом Гунькой

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Глава комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что канадские власти «включили дурака» в случае с нацистом Ярославом Гунькой.
Рогов: власти Канады «включили дурака» в случае с нацистом Гунькой
  • Gettyimages.ru
  • © P A Thompson

«Теперь власти Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, пошли на попятную, сделали удивлённое лицо и включили по классике дурака. Мол, ничего не знаем и не при делах. Хотя мы прекрасно понимаем, что, если бы была возможность, Трюдо с Зеленским зиганули бы в ответ этому фашистскому недобитку», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее в российском МИД заявили, что чествование в канадском парламенте карателя из дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки говорит о русофобском режиме премьера Канады Джастина Трюдо.

Спикер парламента Канады Энтони Рота извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».

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