Польский премьер Моравецкий потребовал от Шольца не вмешиваться в дела Польши

Польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца не вмешиваться в дела Польши. Такое заявление он сделал во время общения с избирателями.

«Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела», — сказал польский политик.

Как напоминает РИА Новости, Шольц на минувших выходных допустил ужесточение мер на границах ЕС из-за коррупционного скандала с выдачей польскими службами шенгенских виз.

Из-за этого Моравецкий заподозрил Шольца в симпатиях к польской оппозиции, в частности к коалиции «Гражданская платформа».

«Или ты, Олаф, был плохо проинформирован своими людьми, или, сам того не понимая, играешь в оркестре «Гражданской платформы», которая надувает этот искусственный пузырь», — сказал глава правительства Польши.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау ранее также обвинил канцлера Германии в попытке вмешательства во внутренние дела республики.

Своё заявление Олаф Шольц сделал во время проведения мероприятия СДПГ в Нюрнберге. В частности, он призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.