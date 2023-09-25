Польский премьер Моравецкий потребовал от Шольца не вмешиваться в дела Польши
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«Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела», — сказал польский политик.
Как напоминает РИА Новости, Шольц на минувших выходных допустил ужесточение мер на границах ЕС из-за коррупционного скандала с выдачей польскими службами шенгенских виз.
Из-за этого Моравецкий заподозрил Шольца в симпатиях к польской оппозиции, в частности к коалиции «Гражданская платформа».
«Или ты, Олаф, был плохо проинформирован своими людьми, или, сам того не понимая, играешь в оркестре «Гражданской платформы», которая надувает этот искусственный пузырь», — сказал глава правительства Польши.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау ранее также обвинил канцлера Германии в попытке вмешательства во внутренние дела республики.
Своё заявление Олаф Шольц сделал во время проведения мероприятия СДПГ в Нюрнберге. В частности, он призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.