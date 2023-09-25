Посол: Дания боится, что Россия что-то узнает о подрыве «Северных потоков»

Дания, вероятно, опасается, что при совместном расследовании подрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может стать известной информация, которая будет способна навредить сотрудничеству с США, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, прокуратура Дании мотивирует нежелание сотрудничать тем, что это может поставить под угрозу национальную безопасность страны.

«Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?» — цитирует РИА Новости Барбина.

Он отметил, что в этом, возможно, причина полной закрытости расследования данных терактов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на «Севпотоках».

Также он отметил, что у России есть информация о попытках взорвать газопровод «Турецкий поток».