Пушков заявил, что Запад сам виноват в наглом поведении Украины
По его словам, в этом Запад должен винить только себя.
«Украина убеждена, что Запад у нее «на крючке», отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон», — написал Пушков у себя в Telegram-канале.
При этом он отметил, что Запад дал Киеву для этого немало оснований, создав самому себе «комплекс вины» перед Украиной.
Ранее сообщалось, что последний визит Владимира Зеленского в США и Канаду был почти бессмысленным, так как его выступления уже «набивают оскомину» на Западе.
Также в The Spectator отметили, что поведение Зеленского может лишить Киев поддержки.