Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что хамство Украины в отношении Запада вызвано его собственной «украиноманией».

По его словам, в этом Запад должен винить только себя.

«Украина убеждена, что Запад у нее «на крючке», отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон», — написал Пушков у себя в Telegram-канале.

При этом он отметил, что Запад дал Киеву для этого немало оснований, создав самому себе «комплекс вины» перед Украиной.

Ранее сообщалось, что последний визит Владимира Зеленского в США и Канаду был почти бессмысленным, так как его выступления уже «набивают оскомину» на Западе.

Также в The Spectator отметили, что поведение Зеленского может лишить Киев поддержки.