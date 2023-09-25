Глава МИД Венесуэлы Пинто: очень скоро в мире появятся альтернативы доллару
«Я считаю, что очень скоро мы увидим новые варианты в мировой торговле, и гегемония доллара будет сдавать позиции», — сказал министр.
При этом он отметил, что сегодня американский доллар используется как «инструмент принуждения» против других стран.
По словам Пинто, формирование нового миропорядка будет способствовать тому, что американская валюта утратит статус главного инструмента в мировой торговле.
Ранее в NYP заявили, что дедолларизация мировой экономики приведёт к тяжёлым последствиям для США.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил своевременно принимать меры по укреплению рубля.