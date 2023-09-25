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Глава МИД Венесуэлы Пинто: очень скоро в мире появятся альтернативы доллару

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Глава МИД латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто заявил в интервью РИА Новости, что очень скоро американский доллар перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире.

«Я считаю, что очень скоро мы увидим новые варианты в мировой торговле, и гегемония доллара будет сдавать позиции», — сказал министр.

При этом он отметил, что сегодня американский доллар используется как «инструмент принуждения» против других стран.

По словам Пинто, формирование нового миропорядка будет способствовать тому, что американская валюта утратит статус главного инструмента в мировой торговле.

Ранее в NYP заявили, что дедолларизация мировой экономики приведёт к тяжёлым последствиям для США.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил своевременно принимать меры по укреплению рубля.

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