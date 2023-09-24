NYP: дедолларизация мировой экономики приведёт к тяжёлым последствиям для США

Возможная дедолларизация мировой экономики может привести к серьёзным последствиям для Соединённых Штатов.

Об этом пишет газета New York Post.

«Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты — основа глобального лидерства Америки», — говорится в материале.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил в беседе с RT, что страны БРИКС частично перешли на взаиморасчёт в нацвалютах при торговле друг с другом, кроме того, обсуждаются варианты создания собственной универсальной расчётной единицы, поэтому, по его прогнозу, через 10—15 лет гегемония доллара может полностью сойти на нет.