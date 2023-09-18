Путин поручил своевременно принимать меры по укреплению рубля

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и Центробанку своевременно принимать меры, направленные на укрепление рубля.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024—2026 годы.

Как отметил российский лидер, причина ускорения инфляции в России связана с ослаблением рубля.

«Необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», — подчеркнул Путин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ослабление рубля оказали влияние несколько факторов.