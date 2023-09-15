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Набиуллина: на ослабление рубля оказали влияние несколько факторов

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ослабление рубля оказали влияние несколько факторов.
Набиуллина: на ослабление рубля оказали влияние несколько факторов
  • РИА Новости

«Ослабление рубля отражает результат одновременного действия нескольких факторов. Валютная выручка сократилась из-за значительного снижения стоимостных объёмов экспорта в течение этого года. Одновременно вырос спрос на импорт», — заявила она.

Кроме того, по её словам, расширение рублёвого спроса на импорт при ограниченном поступлении экспортной выручки ослабило рубль.

Она также добавила, что граждане неохотно сберегали в рублях, а российские компании выкупали за валюту активы у иностранных владельцев.

Ранее стало известно, что ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых.

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