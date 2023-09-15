Набиуллина: на ослабление рубля оказали влияние несколько факторов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ослабление рубля оказали влияние несколько факторов.

«Ослабление рубля отражает результат одновременного действия нескольких факторов. Валютная выручка сократилась из-за значительного снижения стоимостных объёмов экспорта в течение этого года. Одновременно вырос спрос на импорт», — заявила она.

Кроме того, по её словам, расширение рублёвого спроса на импорт при ограниченном поступлении экспортной выручки ослабило рубль.

Она также добавила, что граждане неохотно сберегали в рублях, а российские компании выкупали за валюту активы у иностранных владельцев.

Ранее стало известно, что ЦБ России повысил ключевую ставку до 13% годовых.