Боррель после визита на ГА ООН остался недоволен, что мир не играет по правилам

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил сожаление из-за того, что мир не желает играть по правилам.

Информация об этом появилась на сайте ЕС. Боррель, отметил, что при увеличении числа «участников игры» естественной реакцией должно быть «укрепление правил игры». «Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя», — заявил глава дипломатии ЕС. Также, по его словам, вступление Украины в ЕС будет означать окончание «сонной сиесты» союза. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества.