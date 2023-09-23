Лавров: Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества.

«Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества — в духе пресловутого высказывания главы дипломатии Евросоюза Борреля о том, что «Европа — цветущий сад, а всё вокруг — джунгли», — отметил Лавров.

Российский министр подчеркнул, что Борреля не смущает, что в этом саду — разгул исламофобии и других форм нетерпимости к традиционным ценностям всех мировых религий.

«Акты сожжения Корана, оскорбления Торы, преследование православных священнослужителей и иные глумления над чувствами верующих буквально поставлены в Европе на поток», — указал глава МИД России.

Боррель в своём октябрьском выступлении отметил, что для того, чтобы не допустить «вторжения джунглей в сад», садоводу «необходимо выходить в джунгли».

После этого он был вынужден попросить прощения за своё сравнение. Боррель отверг заявления о том, что эту метафору можно толковать как проявление «колониального европоцентризма».