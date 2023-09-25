Politico: самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции

Самые ярые союзники Украины в Европе начали сдавать позиции из-за приближающихся выборов и других внутренних проблем.

С таким заявлением выступили в Politico.

По данным издания, самым ярким примером является Польша, чей премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о прекращении передачи Украине вооружений.

В статье отмечается, что Польша полтора года «травила» любого члена ЕС, проявлявшего хотя бы малейшие колебания в отношении поддержки Киева.

«И вот теперь она показала свое истинное лицо», — говорится в публикации.

Ранее в CNN заявили, что ссоры Польши и Украины отвечают интересам России.

Также стало известно, что США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины.