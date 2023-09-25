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ЦТАК: КНДР назвала критику из Сеула отношений с Россией политическим невежеством

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Власти Северной Кореи назвали «политическим невежеством» заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об отношениях КНДР с Россией.

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Внешняя политика нашего государства... не будет зависеть от чего-то, а отношения дружбы и сотрудничества между близкими соседними странами и впредь будут развиваться», — передаёт РИА Новости.

При этом в агентстве подчеркнули, что ладить с соседними странами — это «совершенно естественно и нормально».

Ранее в МИД России заявили, что в Москве будут развивать взаимодействие с КНДР.

Также северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества.

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