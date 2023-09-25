ЦТАК: КНДР назвала критику из Сеула отношений с Россией политическим невежеством
Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Внешняя политика нашего государства... не будет зависеть от чего-то, а отношения дружбы и сотрудничества между близкими соседними странами и впредь будут развиваться», — передаёт РИА Новости.
При этом в агентстве подчеркнули, что ладить с соседними странами — это «совершенно естественно и нормально».
Ранее в МИД России заявили, что в Москве будут развивать взаимодействие с КНДР.
Также северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества.