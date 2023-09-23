Лавров заявил о намерении посетить КНДР в октябре

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что в следующем месяце может посетить Пхеньян.

Такое заявление он сделал в рамках пресс-конференции по результатам работы на 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что на территории Северной Кореи могут состояться его переговоры с представителем КНДР.

«В соответствии с тем, о чём договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые, действительно, в следующем месяце могут состояться», — сообщил Лавров.

Ранее министр заявил, что Россия собирается развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции.