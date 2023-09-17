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Лавров: Россия будет развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции

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Российская сторона намерена развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции.
Лавров: Россия будет развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие», — отметил он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, доволен визитом в Россию.

Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также взаимодействия и обменов между вооружёнными силами двух стран.

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