Лавров: Россия будет развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции

Российская сторона намерена развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будет развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие», — отметил он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын, похоже, доволен визитом в Россию.

Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также взаимодействия и обменов между вооружёнными силами двух стран.