Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество между ВС России и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили вопросы, касающиеся ситуации в мире, а также взаимодействия и обменов между вооружёнными силами двух стран.

Об этом информирует госрадио «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства», — говорится в публикации.

Кроме того, согласно статье, российский министр и северокорейский лидер обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооружёнными силами двух стран.

Ранее Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил Шойгу.

Также сообщалось, что Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал».