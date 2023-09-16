Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу представил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи в Приморье.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее Ким Чен Ын встретился с Шойгу на аэродроме Кневичи. Также стало известно, что Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи показали самолёты стратегической авиации ВКС.