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Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу представил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи в Приморье.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Ким Чен Ын встретился с Шойгу на аэродроме Кневичи.

Также стало известно, что Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи показали самолёты стратегической авиации ВКС.

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