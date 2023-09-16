Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал»
Глава Минобороны России Сергей Шойгу представил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи в Приморье.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Ким Чен Ын встретился с Шойгу на аэродроме Кневичи.
Также стало известно, что Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи показали самолёты стратегической авиации ВКС.
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