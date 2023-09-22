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Ким Чен Ын распорядился укрепить сотрудничество КНДР и России

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился принять активные меры для дальнейшего укрепления корейско-российского сотрудничества.

Об этом информирует «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также в КНДР на очередном заседании Политбюро ЦК ТПК заявили, что визит Ким Чен Ына в Россию «кардинально изменил мировую политическую обстановку».

Кроме того, сообщалось, что Ким Чен Ын в завершение визита в Россию выразил признательность за гостеприимство.

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