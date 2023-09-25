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Директор по энергетике ЕК Йоргенсен: ЕС будет десятилетия зависеть от СПГ из США

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Генеральный директор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен заявила, что ЕС будет ещё десятилетия зависеть от сжиженного природного газа из США , чтобы удовлетворить свои потребности после сокращения закупок российского газа.

Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, в ближайшие пару десятилетий ЕС будет предпринимать меры, предусматривающие расширение сектора возобновляемых источников энергии.

«И в этом контексте возникнет потребность в топливе США», — цитирует Йоргенсен РИА Новости

Ранее в НОВАТЭК спрогнозировали дальнейший рост спроса на СПГ.

Также сообщалось, что «Газпром» впервые поставил свой сжиженный природный газ по Севморпути.

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