«Газпром» впервые поставил свой сжиженный природный газ по Севморпути

«Газпром» впервые направил СПГ собственного производства по Северному морскому пути.

Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале.

«Газпром» впервые поставил партию сжиженного природного газа собственного производства по Северному морскому пути», — сказано в сообщении.

Уточняется, что танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией газа завершил разгрузку в КНР.

12 сентября в кулуарах Восточного экономического форума глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон заявил, что компания на этой неделе начнёт пусконаладочные работы на первой линии завода «Арктик СПГ — 2».