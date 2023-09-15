«Газпром» впервые поставил свой сжиженный природный газ по Севморпути
- РИА Новости
Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале.
«Газпром» впервые поставил партию сжиженного природного газа собственного производства по Северному морскому пути», — сказано в сообщении.
Уточняется, что танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией газа завершил разгрузку в КНР.
12 сентября в кулуарах Восточного экономического форума глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон заявил, что компания на этой неделе начнёт пусконаладочные работы на первой линии завода «Арктик СПГ — 2».