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«Новатэк» на этой неделе начнёт пусконаладку первой линии «Арктик СПГ — 2»

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«Новатэк» на этой неделе начнёт пусконаладочные работы на первой линии завода «Арктик СПГ — 2».
«Новатэк» на этой неделе начнёт пусконаладку первой линии «Арктик СПГ — 2»
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Об этом сообщил в кулуарах Восточного экономического форума глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

«На этой неделе должны подключить проект к газу и перейти к пусконаладочным работам, чтобы закончить (этот процесс) к концу года», — цитирует его ТАСС.

Михельсон уточнил, что в первом квартале 2024 года она выйдет на проектную мощность.

Ранее сообщалось, что первая платформа по сжижению природного газа для завода «Арктик СПГ — 2», отправленная 20 июля из Мурманска морским путём, прибыла на точку установки в районе Гыданского полуострова в воскресенье, 13 августа.

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