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На полуострове Гыдан в ЯНАО приступят к монтажу первой платформы завода «Арктик СПГ — 2»

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Первая платформа по сжижению природного газа для завода «Арктик СПГ — 2», отправленная 20 июля из Мурманска морским путём, прибыла на точку установки в районе Гыданского полуострова в воскресенье, 13 августа.
На полуострове Гыдан в ЯНАО приступят к монтажу первой платформы завода «Арктик СПГ — 2»
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Об этом информирует oilcapital.ru.

Затем начнётся техническое присоединение платформы к объектам на суше.

Завод «Арктик СПГ — 2», проект НОВАТЭК, будет работать на основаниях гравитационного типа, внутри которых расположены мощности для хранения товара. Первый СПГ будет произведён уже в конце текущего года.

В целом проект рассчитан на производство 6,6 млн т СПГ в год.

Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию.

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