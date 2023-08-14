На полуострове Гыдан в ЯНАО приступят к монтажу первой платформы завода «Арктик СПГ — 2»
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Об этом информирует oilcapital.ru.
Затем начнётся техническое присоединение платформы к объектам на суше.
Завод «Арктик СПГ — 2», проект НОВАТЭК, будет работать на основаниях гравитационного типа, внутри которых расположены мощности для хранения товара. Первый СПГ будет произведён уже в конце текущего года.
В целом проект рассчитан на производство 6,6 млн т СПГ в год.
Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию.