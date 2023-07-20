НОВАТЭК планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию.

«В отличие от «Ямал СПГ», в проекте «Арктик СПГ — 2» реализуют СПГ партнёры [в зависимости от] доли владения. 10% имеет японская сторона, это 2 млн тонн. Они будут на японском рынке точно. Но уже есть контракты и рассматриваются контракты дополнительно из доли НОВАТЭКа на Японию», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего визита в Мурманскую область заявил о значимости проектов по производству СПГ.

Он также выразил уверенность, что проект «Арктик СПГ — 2» будет запущен в срок.