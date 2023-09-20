В НОВАТЭК спрогнозировали дальнейший рост спроса на СПГ
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Об этом сообщает oilcapital.ru.
Как отметил Кудрин, до 2030 года спрос на СПГ в Евросоюзе вряд ли вырастет больше, чем на 20 млн т, но в странах Азии, наоборот, ожидается существенное увеличение заявок — на 150 млн т.
Кроме того, на площадке TNF 2023 состоялся круглый стол с участием представителей российских нефтегазовых компаний. Среди тем — перспективы метода гидроразрыва пласта, передаёт «Тюменская область сегодня».
Участники пришли к выводу, что отрасли нужны технологии, повышающие надёжность данного метода.
Ранее сообщалось, что в форуме примут участие более 10 тыс. человек.