В НОВАТЭК спрогнозировали дальнейший рост спроса на СПГ

Зампред правления НОВАТЭК Владимир Кудрин выступил на Промышленно-энергетическом форуме в Тюмени. В частности, он заявил, что в 2022 году из-за снижения продаж сетевого газа вырос спрос на СПГ.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Как отметил Кудрин, до 2030 года спрос на СПГ в Евросоюзе вряд ли вырастет больше, чем на 20 млн т, но в странах Азии, наоборот, ожидается существенное увеличение заявок — на 150 млн т.

Кроме того, на площадке TNF 2023 состоялся круглый стол с участием представителей российских нефтегазовых компаний. Среди тем — перспективы метода гидроразрыва пласта, передаёт «Тюменская область сегодня».

Участники пришли к выводу, что отрасли нужны технологии, повышающие надёжность данного метода.

Ранее сообщалось, что в форуме примут участие более 10 тыс. человек.