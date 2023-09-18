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В Тюмени открывается Промышленно-энергетический форум TNF

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Промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени открывается в понедельник, 18 сентября. В нём примут участие более 10 тыс. человек.
В Тюмени открывается Промышленно-энергетический форум TNF

Церемонию открытия мероприятия посетит губернатор Александр Моор, информирует «Вслух.ру».

На выставке 68 компаний будут представлены на 51 стенде внутри TNF EXPO, и ещё восемь объектов разместят на уличной экспозиции у технопарка.

На стенде Нефтегазового кластера запланирована деловая программа. На ней, в частности, расскажут о благоприятном инвестклимате в области.

«Одна из важнейших задач форума — это продвижение российских технологий, потому что сегодня многое производится и крупными корпорациями, и средними, и малыми компаниями. Показать это рынку — главная задача Промышленно-энергетического форума TNF», — отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Ранее сообщалось об утверждении архитектуры деловой программы VI Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2023», который состоится в ЦВЗ «Манеж» в Москве с 11 по 13 октября.

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