В Тюмени открывается Промышленно-энергетический форум TNF
Церемонию открытия мероприятия посетит губернатор Александр Моор, информирует «Вслух.ру».
На выставке 68 компаний будут представлены на 51 стенде внутри TNF EXPO, и ещё восемь объектов разместят на уличной экспозиции у технопарка.
На стенде Нефтегазового кластера запланирована деловая программа. На ней, в частности, расскажут о благоприятном инвестклимате в области.
«Одна из важнейших задач форума — это продвижение российских технологий, потому что сегодня многое производится и крупными корпорациями, и средними, и малыми компаниями. Показать это рынку — главная задача Промышленно-энергетического форума TNF», — отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.
Ранее сообщалось об утверждении архитектуры деловой программы VI Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2023», который состоится в ЦВЗ «Манеж» в Москве с 11 по 13 октября.