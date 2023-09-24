Обучение солдат ВСУ обращению с ракетами Taurus займёт до трёх месяцев
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Об этом говорится в публикации газеты Bild am Sonntag, передаёт ТАСС.
Издание подчеркнуло, что даже если снаряды отправят ВСУ в ближайшее время, то проблемой станет длительный срок обучения военных. Эксперт в области обороны входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии Маркус Фабер напомнил, что Киев начал просить о поставках Taurus более четырёх месяцев назад.
«Это время можно было использовать для успешного завершения обучения», — отметил он.
Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину.