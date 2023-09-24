Обучение солдат ВСУ обращению с ракетами Taurus займёт до трёх месяцев

Оборонный концерн MBDA, на заводе которого производят дальнобойные крылатые ракеты Taurus, считает, что обучение украинских солдат навыкам обращения со снарядами займёт примерно три месяца.

Об этом говорится в публикации газеты Bild am Sonntag, передаёт ТАСС.

Издание подчеркнуло, что даже если снаряды отправят ВСУ в ближайшее время, то проблемой станет длительный срок обучения военных. Эксперт в области обороны входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии Маркус Фабер напомнил, что Киев начал просить о поставках Taurus более четырёх месяцев назад.

«Это время можно было использовать для успешного завершения обучения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину.