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Обучение солдат ВСУ обращению с ракетами Taurus займёт до трёх месяцев

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Оборонный концерн MBDA, на заводе которого производят дальнобойные крылатые ракеты Taurus, считает, что обучение украинских солдат навыкам обращения со снарядами займёт примерно три месяца.
Обучение солдат ВСУ обращению с ракетами Taurus займёт до трёх месяцев
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации газеты Bild am Sonntag, передаёт ТАСС.

Издание подчеркнуло, что даже если снаряды отправят ВСУ в ближайшее время, то проблемой станет длительный срок обучения военных. Эксперт в области обороны входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии Маркус Фабер напомнил, что Киев начал просить о поставках Taurus более четырёх месяцев назад.

«Это время можно было использовать для успешного завершения обучения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок не стала отвечать на вопрос, когда Берлин примет решение о поставках крылатых ракет Taurus на Украину.

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