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Экс-разведчик США Риттер: в НАТО помогли ВСУ ударить по штабу ЧФ в Крыму

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Системы наблюдения и наведения НАТО могли помочь украинским войскам нанести удар по штабу Черноморского флота в Крыму.
Экс-разведчик США Риттер: в НАТО помогли ВСУ ударить по штабу ЧФ в Крыму
  • РИА Новости

Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире шоу Ask the Inspector.

По его словам, атака ВСУ не могла пройти без участия сил Великобритании, США и Североатлантического альянса. Он напомнил, что во время удара по Крыму в воздух был поднят американский Boeing P-8 Poseidon, который предназначен для сбора информации и радиоэлектронной борьбы.

«Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России», — добавил Риттер.

Минобороны России 22 сентября заявило, что киевский режим нанёс ракетный удар по городу Севастополю.

В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

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