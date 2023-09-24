Экс-разведчик США Риттер: в НАТО помогли ВСУ ударить по штабу ЧФ в Крыму
- РИА Новости
Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире шоу Ask the Inspector.
По его словам, атака ВСУ не могла пройти без участия сил Великобритании, США и Североатлантического альянса. Он напомнил, что во время удара по Крыму в воздух был поднят американский Boeing P-8 Poseidon, который предназначен для сбора информации и радиоэлектронной борьбы.
«Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России», — добавил Риттер.
Минобороны России 22 сентября заявило, что киевский режим нанёс ракетный удар по городу Севастополю.
В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.