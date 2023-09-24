Обозреватель Myśl Polska Богдан Куляс заявил, что ненависть к России выходит Польше боком.

По его словам, политика Варшавы состоит в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто сильнее «ненавидит русских» и кто больше любит Соединённые Штаты с Украиной.

Куляс отметил, что поляки больше всего в мире «любят Америку» и больше всех в мире «ненавидят Россию». При этом последнее чувство сильнее, чем любовь к самой Польше, считает он.

Ранее журналист CNN Люк Макги заявил, что конфликт между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна и оружия разгневал европейских чиновников, так как он отвечает интересам России.

19 сентября польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша не смогла бы противостоять армии России в случае военного конфликта, первый удар российских войск выдержать было бы непросто.