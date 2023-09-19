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Польский генерал: Польша без помощи НАТО не сможет выдержать удар армии России

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Польша не смогла бы противостоять армии России в случае военного конфликта, первый удар российских войск выдержать было бы непросто, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
Польский генерал: Польша без помощи НАТО не сможет выдержать удар армии России
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью TVP.INFO.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее показал секретный план польского правительства 2011 года на случай конфликта с Россией. Документ предполагает отступление армии Польши за реку Вислу.

Генерал Скшипчак заявил, что, в случае если бы НАТО не оказывало помощь Польше, ей было бы «сложно выдержать первый удар российской армии».

По мнению военного, без поддержки НАТО и без 1-й механизированной дивизии, которая была расформирована, «русские дошли бы до Варшавы».

Как ранее заявил российский лидер Владимир Путин, Россия пока не видит угроз своей национальной безопасности в связи с планами Польши относительно западных земель Украины, однако «к этому дело и идёт».

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