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Министр обороны Польши Блащак показал секретный план 2011 года о войне с Россией

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак показал секретный план польского правительства 2011 года о войне с Россией.
Министр обороны Польши Блащак показал секретный план 2011 года о войне с Россией
  • © AP Photo/Czarek Sokolowski

Как пишет издание Rzecz Pospolita, Блащак в своём предвыборном ролике обнародовал первую страницу плана применения ВС Польши Warta-00101. План предполагал отступление армии Польши за реку Вислу в случае вторжения войск России на польскую территорию. 

Правительство Польши с ноября 2007 по сентябрь 2014 года возглавлял Дональд Туск.

«Правительство Туска в случае войны было готово отдать половину Польши», — цитирует заявление Блащака издание. 

Также из документов следовало, что Польша бы самостоятельно оборонялась 10—14 дней.

Ранее сообщалось, что правительство Польши пока никак не продвинулось в своём намерении разместить на территории страны ядерное оружие.

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