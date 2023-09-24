Узнать больше

Глава МИД Венесуэлы выступил с призывом к ООН создать свободную от санкций зону

Короткая ссылка
Власти Венесуэлы выступили с призывом к ООН создать зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций Запада.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил глава МИД республики Иван Хиль на Генассамблее ООН.

Он предложил создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой можно будет осуществлять финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между государствами без рисков и «карательных препятствий» со стороны Запада.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить