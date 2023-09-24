Глава МИД Венесуэлы выступил с призывом к ООН создать свободную от санкций зону

Власти Венесуэлы выступили с призывом к ООН создать зону, где финансовые операции, торговля и инвестиции будут ограждены от санкций Запада.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил глава МИД республики Иван Хиль на Генассамблее ООН.

Он предложил создать зону, свободную от односторонних принудительных мер, в которой можно будет осуществлять финансовые операции и межбанковские платежи и которая позволит гарантировать прямые инвестиции и легальную торговлю между государствами без рисков и «карательных препятствий» со стороны Запада.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.