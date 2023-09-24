Кандидат в президенты США Десантис: Вашингтону не нужно участие Киева в НАТО

Кандидат в президенты Соединённых Штатов и губернатор Флориды Рон Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что членство (Украины. — RT) в НАТО отвечает нашим интересам», — сказал он.

По словам Десантиса, это бы только добавило США больше обязательств.

Он отметил, что Вашингтон не должен давать Киеву карт-бланш, если только украинская сторона не использует возможности для завершения конфликта.

Ранее полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что помощь НАТО украинским войскам может считаться актом агрессии против российской стороны.

В мае замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.