Кандидат в президенты США Десантис: Вашингтону не нужно участие Киева в НАТО
Об этом пишет РИА Новости.
«Я не думаю, что членство (Украины. — RT) в НАТО отвечает нашим интересам», — сказал он.
По словам Десантиса, это бы только добавило США больше обязательств.
Он отметил, что Вашингтон не должен давать Киеву карт-бланш, если только украинская сторона не использует возможности для завершения конфликта.
Ранее полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что помощь НАТО украинским войскам может считаться актом агрессии против российской стороны.
В мае замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.