Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ может считаться актом агрессии против России
- РИА Новости
«Чем ближе НАТО к конфликту, тем больше вероятность того, что оно само будет в него вовлечено», — сказал он.
По его словам, он уверен в том, что НАТО предоставляет украинским войскам разведывательную информацию с самолётов, которые летают в соответствующих районах.
«Если не больше, а может быть, и наводим на цели. Это акт войны НАТО против России и её союзников», — подчеркнул Уилкерсон.
Он отметил, что у России есть все основания, чтобы считать натовские самолёты и иные воздушные объекты законными целями в рамках СВО.
«Мы играем в очень опасную игру», — добавил он.
Ранее Военная хроника сообщила о повышенной активности натовской авиации на Крымском направлении.