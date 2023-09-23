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Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ может считаться актом агрессии против России

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Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что помощь НАТО украинским войскам может считаться актом агрессии против российской стороны.
Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ может считаться актом агрессии против России
  • РИА Новости

«Чем ближе НАТО к конфликту, тем больше вероятность того, что оно само будет в него вовлечено», — сказал он.

По его словам, он уверен в том, что НАТО предоставляет украинским войскам разведывательную информацию с самолётов, которые летают в соответствующих районах.

«Если не больше, а может быть, и наводим на цели. Это акт войны НАТО против России и её союзников», — подчеркнул Уилкерсон.

Он отметил, что у России есть все основания, чтобы считать натовские самолёты и иные воздушные объекты законными целями в рамках СВО.

«Мы играем в очень опасную игру», — добавил он.

Ранее Военная хроника сообщила о повышенной активности натовской авиации на Крымском направлении.

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