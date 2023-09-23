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В Лондоне прошёл марш сторонников возвращения Британии в ЕС

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Противники кампании Brexit провели марш за возвращение Великобритании в состав Евросоюза в центре Лондона.
В Лондоне прошёл марш сторонников возвращения Британии в ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила газета The Independent.

«Протестующие образовали в центре Лондона море синих и жёлтых цветов (флага Евросоюза. — RT), призывая Великобританию к вступлению в ЕС», — говорится в публикации.

По данным издания, в марше принимают участие порядка 3 тыс. британцев. Колонна прошла с улицы Парк-Лейн до Парламентской площади, там перед участниками выступили различные ораторы.

23 июня сообщалось, что 58,2% жителей Британии проголосовали бы за повторное вступление в Евросоюз.

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