Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Более 58% британцев проголосовали бы за повторное вступление в ЕС

Короткая ссылка
Согласно данным последнего опроса YouGov Brexit tracker, 58,2% жителей Британии проголосовали бы за повторное вступление в ЕС.
Более 58% британцев проголосовали бы за повторное вступление в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что доля британцев, желающих, чтобы страна снова стала членом ЕС, достигла самого высокого уровня с 2016 года. 

В начале января 2021 года Евросоюз и Великобритания завершили переходный период по брекситу, соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами вступило в силу.

Как уточнялось, Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить