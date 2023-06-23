Более 58% британцев проголосовали бы за повторное вступление в ЕС
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Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что доля британцев, желающих, чтобы страна снова стала членом ЕС, достигла самого высокого уровня с 2016 года.
В начале января 2021 года Евросоюз и Великобритания завершили переходный период по брекситу, соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами вступило в силу.
Как уточнялось, Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.