Более 58% британцев проголосовали бы за повторное вступление в ЕС

Согласно данным последнего опроса YouGov Brexit tracker, 58,2% жителей Британии проголосовали бы за повторное вступление в ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что доля британцев, желающих, чтобы страна снова стала членом ЕС, достигла самого высокого уровня с 2016 года.

В начале января 2021 года Евросоюз и Великобритания завершили переходный период по брекситу, соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами вступило в силу.

Как уточнялось, Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.