В Париже проходит акция протеста против полицейского насилия

Демонстрация против полицейского насилия и расизма проходит в Париже.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что колонна демонстрантов двигается от Северного вокзала в направлении площади Бастилии на востоке города.

В протестной акции участвуют представители профсоюзов и студенческих движений, политических партий. Участники марша скандируют антиполицейские лозунги и выражают солидарность с теми, кто пострадал от действий полицейских.

Ранее телеканал TF1 сообщал, что до 6 тыс. человек могут принять участие в манифестации против полицейского насилия, которая пройдёт в Париже.