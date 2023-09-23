В Париже проходит акция протеста против полицейского насилия
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что колонна демонстрантов двигается от Северного вокзала в направлении площади Бастилии на востоке города.
В протестной акции участвуют представители профсоюзов и студенческих движений, политических партий. Участники марша скандируют антиполицейские лозунги и выражают солидарность с теми, кто пострадал от действий полицейских.
Ранее телеканал TF1 сообщал, что до 6 тыс. человек могут принять участие в манифестации против полицейского насилия, которая пройдёт в Париже.