TF1: до 6 тысяч человек выйдут на акцию против полицейского насилия в Париже
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«По данным разведслужб, от 4 тыс. до 6 тыс. человек могут выйти на манифестацию в Париже, которая начнётся у Северного вокзала и пройдёт до площади Бастилии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что власти ожидают присутствие в колонне демонстрантов до 400 радикализированных элементов.
В июле министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков в стране.