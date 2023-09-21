Узнать больше

TF1: до 6 тысяч человек выйдут на акцию против полицейского насилия в Париже

Короткая ссылка
Как сообщил телеканал TF1, до 6 тыс. человек примут участие в манифестации против полицейского насилия, которая пройдёт в Париже в субботу, 24 сентября.
TF1: до 6 тысяч человек выйдут на акцию против полицейского насилия в Париже
  • AP
  • © Aurelien Morissard)

«По данным разведслужб, от 4 тыс. до 6 тыс. человек могут выйти на манифестацию в Париже, которая начнётся у Северного вокзала и пройдёт до площади Бастилии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти ожидают присутствие в колонне демонстрантов до 400 радикализированных элементов.

В июле министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить