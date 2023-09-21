TF1: до 6 тысяч человек выйдут на акцию против полицейского насилия в Париже

Как сообщил телеканал TF1, до 6 тыс. человек примут участие в манифестации против полицейского насилия, которая пройдёт в Париже в субботу, 24 сентября.

«По данным разведслужб, от 4 тыс. до 6 тыс. человек могут выйти на манифестацию в Париже, которая начнётся у Северного вокзала и пройдёт до площади Бастилии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти ожидают присутствие в колонне демонстрантов до 400 радикализированных элементов.

В июле министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что французская полиция в общей сложности задержала около 3,8 тыс. человек в ходе беспорядков в стране.