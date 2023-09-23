Вершинин: Россия внесёт в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям
Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«Россия представит юбилейный проект резолюции в Первом комитете на 78-й сессии Генассамблеи», — цитирует его РИА Новости.
Вершинин уточнил, что проект резолюции в частности включает положения о том, что касается борьбы с развитием потенциала ИКТ, используемого в военных целях.
В марте российский дипломат Ирина Тяжлова заявила, что Россия считает попытки узаконить на международном уровне применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других стран недопустимыми.