Вершинин: Россия внесёт в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям

Российская сторона внесёт в первый комитет Генассамблеи ООН проект резолюции по теме информационно-коммуникационных технологий, содержащий положения о противодействию их использования в военных целях.

Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Россия представит юбилейный проект резолюции в Первом комитете на 78-й сессии Генассамблеи», — цитирует его РИА Новости.

Вершинин уточнил, что проект резолюции в частности включает положения о том, что касается борьбы с развитием потенциала ИКТ, используемого в военных целях.

В марте российский дипломат Ирина Тяжлова заявила, что Россия считает попытки узаконить на международном уровне применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других стран недопустимыми.