Дипломат Тяжлова: применение ИКТ в военных целях против стран недопустимо

Россия считает попытки узаконить на международном уровне применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других стран недопустимыми, заявила российский дипломат Ирина Тяжлова.

Она отметила, что большинство стран выступает за использование ИКТ в интересах развития.

«В этих условиях недопустимы попытки узаконивания на международном уровне применения ИКТ в военно-политических целях против других государств», — приводит ТАСС слова Тяжловой на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ.

20 мая 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что киберагрессия против России провалена.