Путин заявил о провале киберагрессии против России
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«Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились», — сказал Путин на заседании Совета безопасности.
По его словам, российская сторона была готова к этой атаке в результате системной работы, которая велась последние годы.
Он отметил, что в России не только защитили информационную инфраструктуру, но и создали собственные технологии.
Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, количество участников которой составляет более 100 тыс. человек.