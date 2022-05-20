Путин заявил о провале киберагрессии против России

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Киберагрессия против России провалена, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил о провале киберагрессии против России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились», — сказал Путин на заседании Совета безопасности.

По его словам, российская сторона была готова к этой атаке в результате системной работы, которая велась последние годы.

Он отметил, что в России не только защитили информационную инфраструктуру, но и создали собственные технологии.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, количество участников которой составляет более 100 тыс. человек.

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