Путин заявил о провале киберагрессии против России

Киберагрессия против России провалена, заявил российский президент Владимир Путин.

«Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились», — сказал Путин на заседании Совета безопасности.

По его словам, российская сторона была готова к этой атаке в результате системной работы, которая велась последние годы.

Он отметил, что в России не только защитили информационную инфраструктуру, но и создали собственные технологии.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, количество участников которой составляет более 100 тыс. человек.