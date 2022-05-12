В Сбербанке заявили, что России объявлена кибервойна

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России объявлена кибервойна, количество участников которой составляет более 100 тыс. человек. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В Сбербанке заявили, что России объявлена кибервойна
  • РИА Новости

«Мы считаем, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек», — приводит его слова РИА Новости.

Кузнецов рассказал, что Сбербанк также находится под непрерывными кибератаками, одна из наиболее мощных была зафиксирована 6 мая.

«Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка», — пояснил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности. 

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД России будет прилагать все усилия для укрепления информационной безопасности работы ведомства.

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