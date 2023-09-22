Блинкен: США и КНР будут искать возможности для сотрудничества

США и Китай намереваются искать пути для совместной работы по ключевым вопросам, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что на полях сессии ГА ООН провёл консультации с представителями более чем 90 стран.

«Сюда входят откровенные и конструктивные переговоры с вице-председателем Китая Хань Чжэном, они свидетельствует о том, что мы продолжим искать возможности для сотрудничества над вопросами, успех в которых требует наших общих усилий», — приводит ТАСС слова Блинкена на пресс-конференции.

Он добавил, что страны будут относиться к конкуренции ответственно.

Ранее в МИД Китая заявили, что переговоры главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на Мальте были откровенными и содержательными.

До этого сообщалось, что глава МИД КНР заявил, что тайваньский вопрос — красная черта в отношениях Китая и США.