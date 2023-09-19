Байден: конкуренция США и КНР не должна привести к конфликту

США добиваются ответственного управления конкуренцией с Китаем, она не должна привести к конфликту, заявил американский президент Джо Байден.

«Что касается Китая, я хочу ясно и последовательно заявить: мы хотим ответственно управлять конкуренцией, чтобы наши страны не оказались в конфликте друг с другом», — приводит РИА Новости слова Байдена на Генеральной ассамблее ООН.

Ранее в МИД Китая заявили, что переговоры главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на Мальте были откровенными и содержательными.

До этого сообщалось, что глава МИД КНР заявил, что тайваньский вопрос — красная черта в отношениях Китая и США.