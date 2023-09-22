Блинкен: Украина продолжит получать поддержку с учётом потребностей

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, говоря о возможности передачи ВСУ ракет ATACMS, заявил, что Украина продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей.

«Мы постоянно ведём обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается», — цитирует РИА Новости Блинкена.

По его словам, дискуссии с Киевом касательно военной помощи идут каждый день.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.