Блинкен: Украина продолжит получать поддержку с учётом потребностей
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«Мы постоянно ведём обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно… этот процесс продолжается», — цитирует РИА Новости Блинкена.
По его словам, дискуссии с Киевом касательно военной помощи идут каждый день.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.